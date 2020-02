I contagiati nelle province lombarde

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - Questo il bollettino delle persone contagiate da coronavirus in Lombardia, aggiornato dalla Regione per provincia: Bergamo 110 (18% del totale), Brescia 14 (2%), Como 1, Cremona 136 (22%), Lodi 237 (39%), Monza e Brianza 6 (1%), Milano 30 di cui 10 in città (5%), Mantova 1, Pavia 55 (9%), Sondrio 3, Varese 4 (1%), in fase di verifica 18.