Gallera: 'Assumere medici e infermieri pensionati'

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - "Stiamo interloquendo con il governo per inserire la possibilità di assunzione di pensionati, sia medici che infermieri. Abbiamo bisogno di personale specializzato". Lo ha detto l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

"L'ospedale di Cremona - ha aggiunto - è quello più sotto pressione assieme a quello di Lodi. Se riusciamo ad avere solo alcuni ospedali in difficoltà, il sistema riesce a resistere".

"E' partito il reclutamento in alcuni presidi ospedalieri, servono alcune figure mediche specifiche, anche perché - ha spiegato Gallera - alcuni medici sono positivi e quindi vanno in quarantena. L'idea è quindi di fare un albo delle disponibilità di figure professionali da utilizzare di volta in volta".