Coronavirus: Pioli, bene ma si poteva decidere prima

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - "Il calcio è con i tifosi, è entusiasmo, passione, emozione, quindi a porte chiuse non c'è.

Visto che ho avuto questa esperienza, mi ero preoccupato per tutta la settimana di far capire cosa significasse giocare senza tifosi. Io sono contento che non si giochi, si poteva decidere prima però". Così l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, sul rinvio delle partite per l'emergenza coronavirus. . (ANSA).