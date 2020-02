Coronavirus, in Lombardia 60 guariti e 6 nuove vittime

(ANSA) - MILANO, 29 FEB - "Ci sono sessanta guariti, con tampone negativo, e gli accessi giornalieri in ospedale continuano a diminuire". Così l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, nella ormai consueta conferenza stampa per fare il punto sull'emergenza coronavirus.

"Siamo a 615 tamponi positivi realizzati su un totale di 5.723 tamponi realizzati, circa il 12% - dice -. Abbiamo 256 pazienti ricoverati, più 80 in terapia intensiva, meno rispetto ieri. Siamo a 23 decessi, tutte persone anziane e con patologie". Quindi sono sei i decessi che si aggiungono ai 17 totali di cui si sapeva fino a ieri.