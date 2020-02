Ciclismo: Mondiali su pista, 2 medaglie di bronzo

(ANSA) - ROMA, 29 FEB - Nuove medaglie in arrivo per l'Italia ai Mondiali di ciclismo su pista a Berlino. Nei 500 metri donne, Miriam Vece è di bronzo: dopo aver fatto segnare il record italiano in qualificazione con 33"410, la cremasca si è migliorata ulteriormente in finale con il tempo di 33"171. Vece è arrivata a 50 millesimi dal titolo, a 17 millesimi dall'argento ed ha preceduto la quarta (la tedesca Grabosch) per 8 millesimi, a testimonianza di un torneo mondiale di altissimo livello. La grande giornata delle azzurre porta in regalo un altro bronzo: a conquistarla sono state Elisa Balsamo e Letizia Paternoster nella madison vinta dalle fenomeniali olandesi Kirsten Wild e Amy Pieters. (ANSA).