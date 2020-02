Zanetti: 'Getafe insidioso, servirà concentrazione'

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - ''Il Getafe è una squadra insidiosa, ci prepareremo al meglio come facciamo sempre. Non ci sono precedenti, ma è una squadra da rispettare molto: sono quinti nella Liga, bisognerà affrontarli con grande concentrazione, sono una squadra che prende pochi gol, molto fisica, dovremo stare molto attenti'': il vicepresidente Javier Zanetti, in un'intervista a Inter Tv, commenta i sorteggi di oggi per gli ottavi di Europa League che vedrà l'Inter sfidare il Getafe. I nerazzurri giocheranno la gara d'andata a San Siro, aspetto che non deve fare la differenza secondo Zanetti: ''Non dobbiamo guardare queste cose, dovremo giocare entrambe le partite con massima concentrazione. Vogliamo arrivare fino in fondo, già dalla prima partita dobbiamo dimostrare a questa competizione''. ''Contro il Ludogorets non era semplice - analizza poi il vicepresidente nerazzurro - considerando quello che c'era all'esterno: credo che la squadra abbia approcciato molto bene, i ragazzi che hanno giocato meno hanno dimostrato che ci tengono a essere importanti. Ci stiamo preparando per tutte queste sfide ravvicinate e di grande importanza, ben venga che tutti stiano bene e che possano dare il loro contributo. E' molto importante che il gruppo sia al completo e a disposizione, speriamo che il lavoro che sta facendo il mister con tutto il suo staff possa servire a questo''.