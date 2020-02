Uomo trovato morto in Valchiavenna

(ANSA) - GORDONA (SONDRIO), 28 FEB - Indagini in corso in Valchiavenna, da parte dei carabinieri, dopo il rinvenimento nella notte del cadavere di un uomo di 45 anni nei boschi nei pressi del rifugio della Val Pilotera, laterale della Val Bodengo, nel territorio comunale di Gordona (Sondrio).

Il corpo senza vita è stato recuperato attorno a mezzanotte e 40 minuti dal Soccorso Alpino con la collaborazione dei Vigili del fuoco. Si cerca ora di stabilire se sia trattato di una disgrazia per un'escursione finita in tragedia, di un suicidio o di altro.