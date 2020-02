Coronavirus, oggi 3 morti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "A oggi sono 17 le persone nella nostra regione che avevano il Coronavirus" e sono decedute: l'assessore al Welfare della Lombardia Giulio Gallera lo ha spiegato in conferenza stampa precisando però che si è in attesa di sapere dall'Istituto Superiore di Sanità se sono decedute a causa del virus o per altre ragioni. Sono dunque tre le persone decedute oggi.