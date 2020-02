Avvocati Milano, rischio salute in udienze

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - "In barba ai provvedimenti dei vertici degli uffici giudiziari ci sono udienze con molti avvocati e molti detenuti, tutti nella stessa aula, ovviamente così è impossibile rispettare la distanza di due metri e i presidi igienico sanitari non ci sono, così non va bene, la situazione è molto grave". Lo denuncia, fuori da un'aula del Palazzo di Giustizia di Milano, uno storico legale milanese, l'avvocato Ivano Chiesa, che raccoglie le preoccupazioni di molti colleghi sulle condizioni di sicurezza per la salute a fronte dell'emergenza coronavirus. "O si sospendono le udienze con più di tot imputati o si fanno in aule più grandi e comunque i presidi igienico sanitari ci devono essere, non è certo colpa dei singoli magistrati ma è un problema di organizzazione della struttura", aggiunge Chiesa, con a fianco altri colleghi. In una circolare del 24 febbraio i vertici del Palagiustizia hanno scritto che si stava "procedendo all'acquisto di distributori di gel disinfettanti".