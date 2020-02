Coronavirus: 259 contagiati anche minori

(ANSA) - MILANO, 26 FEB - E' arrivato a 259 il numero di contagiati dal Coronavirus in Lombardia e "per la prima volta sono coinvolti anche minori per cui l'infezione è più leggera": così ha detto ad Omnibus su La7 il presidente della Lombardia Attilio Fontana. Fontana ha confermato il contagio di una bimba di 4 anni di Castiglione d'Adda, comune che si trova nella zona rossa. "Bisogna far capire che non stiamo affrontando una pestilenza" ma una cosa "poco più seria di una influenza": il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha ribadito a Omnibus su La7.