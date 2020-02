Fontana lascia tavolo governo poi torna

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Momento di tensione, poi rientrato, al tavolo del governo con le regioni sul Coronavirus. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana, a quanto apprende l'ANSA, avrebbe abbandonato la riunione, per poi tornare a collegarsi, dopo una "incomprensione - spiega una fonte di governo - sul tema delle mascherine". Lo strappo sarebbe rientrato in pochi minuti, dopo una telefonata a Fontana del ministro lombardo Lorenzo Guerini. Il clima - assicurano più fonti - poi "è migliorato, in piena collaborazione".