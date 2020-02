Coronavirus, 3 anziani morti in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Sono tre ultraottantenni le ultime vittime per coronavirus in Italia. Lo ha detto il commissario Angelo Borrelli nel corso di una conferenza stampa. Le tre vittime sono un 84enne di Nembro, in provincia di Bergamo, un uomo di 91 anni di San Fiorano e una donna di 83 anni di Codogno, entrambi in provincia di Lodi.