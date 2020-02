Coronavirus: Conte, protocollo unico

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - "Questo è il momento di confrontarsi con tutti i governatori, per concordare le prossime azioni. Noi proporremo un protocollo condiviso con tutti per evitare di andare in ordine sparso". Lo ha detto il premier Conte alla protezione Civile. "Da parte nostra c'è predisposizone alla collaborazione. E noi ce la faremo lavorando tutti insieme", ha aggiunto.