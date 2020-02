Coronavirus: c'è chi chiude e disinfesta

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - Saracinesca abbassata a Milano anche per Coronavirus. Alcuni locali hanno scelto di stare chiusi del tutto, e non solo dalle 18 come prevede l'ordinanza regionale, fino al primo marzo.

"Comunicazione urgente! - è scritto davanti a un bar tabaccheria nella zona della Centrale - Misure precauzionali Coronavirus procederemo alla disinfestazione del locale, e il negozio rimarrà chiuso per qualche giorno. Ci scusiamo per il disagio".