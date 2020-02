Locarno Film Festival rende omaggio a Sakamoto

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La 73/a edizione del Locarno Film Festival , prevista dal 5 al 15 agosto, renderà omaggio con il Vision Award Ticinomoda a Ryuichi Sakamoto. Il compositore, musicista e artista giapponese sarà ospite in Piazza Grande giovedì 6 agosto. Per l'occasione, durante il Festival verranno proiettati tre dei film per cui Sakamoto ha scritto le musiche, rappresentativi dell'eclettismo del suo stile e del suo percorso artistico: Merry Christmas Mr. Lawrence (Furyo, 1983) di Nagisa Oshima, The Last Emperor (L'Ultimo imperatore, 1987) di Bernardo Bertolucci, che gli è valso un Oscar e un Grammy Award per la miglior colonna sonora, e The Revenant (Revenant - Redivivo, 2015) di Alejandro González Inarritu, nominato per un Grammy Award e un Golden Globe. Il Vision Award Ticinomoda 73/a edizione verrà conferito a Ryuichi Sakamoto il 7 agosto ma il pubblico il 6 agosto avrà l'occasione di assistere a un incontro con l'artista allo Spazio Cinema. Inoltre, Sakamoto improvviserà dal vivo al pianoforte sul film di Yasujiro Ozu Tokyo no onna (Una donna di Tokyo, 1933), in programma nel pomeriggio del 6 nell'ambito della Retrospettiva del festival dedicata all'attrice regista Kinuyo Tanaka.

Fra i vincitori del Vision Award Ticinomoda delle scorse edizioni vi sono Garrett Brown, creatore della Steadicam, Walter Murch, montatore e sound designer, il compositore Howard Shore, il regista Kyle Cooper. Quest'anno sarà quindi uno dei compositori più influenti al mondo a essere premiato per aver aperto nuove prospettive al cinema grazie al suo talento innovativo capace di fondere generi, dal pop al jazz, fino alla techno, Sakamoto ha saputo regalare musiche che hanno lasciato traccia nella memoria collettiva, impreziosendo il lavoro di maestri come Bernardo Bertolucci, Nagisa Oshima, Pedro Almodóvar e Brian De Palma. Sul grande schermo infatti alcuni dei titoli più significativi ai quali Sakamoto ha lavorato, saranno proiettati nel corso del Festival: da Merry Christmas Mr.

Lawrence (Furyo), di Nagisa Oshima (1983) a The Last Emperor (L'Ultimo imperatore), di Bernardo Bertolucci (1987) fino a The Revenant (Revenant - Redivivo), di Alejandro González Inárritu (2015). (ANSA).