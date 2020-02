Movida, controlli in corso Como Milano

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - I carabinieri di Milano hanno eseguito controlli straordinari in Corso Como, zona tra le più note della Movida del capoluogo lombardo e nelle vie vicine. In azione anche i militari cinofili di Casatenovo (Lecco) von gli agenti Polizia Locale. Arrestato un gambiano di 23 anni con precedenti di polizia per spaccio di marijuana e sette giovani si sono visti sospendere la patente per guida in stato d'ebbrezza. Sono stati controllati 95 persone e 64 veicoli.