Maxispesa e mascherine in market Casale

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - Indossano guanti e mascherine e spingono carrelli con spese che possono durare anche per alcuni giorni la maggior parte degli abitanti di Casalpusterlengo che questa mattina hanno approfittato dell'apertura di alcuni alimentari e soprattutto supermercati del comune, che si trova nell'area dove da ieri vige il divieto di ingresso e di uscita per contenere il contagio del Coronavirus.

Nell'area l'invito ai cittadini è a non uscire se non per necessità, come appunto l'approvvigionamento.