Scontro auto-moto, morto motociclista

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Un motociclista di 66 anni è morto questa sera, a Milano, nello scontro fra il suo Piaggio Mp3 e un'automobile, una Honda Crv. L'incidente stradale si è verificato, verso le 20, alla periferia nord-est della città, in via Carnia all'incrocio con via Deruta. Sul posto è intervenuta la polizia municipale: le cause - sembra si sia trattato di un mancato rispetto di una precedenza - non sono state ancora accertate e attribuite.