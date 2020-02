Coronavirus: calcio; rinviata Cremonese-Brescia Primavera

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - Rinviata per l'emergenza sanitaria legata al Coronavirus la gara del campionato Primavera 2 tra Cremonese e Brescia, in programma oggi. Lo ha reso noto la Lega Serie B in una nota. "A causa dell'emergenza sanitaria in seguito a contagi per Coronavirusche sta coinvolgendo il cremonese, che ha portato anche alla chiusura per ordinanza del Sindaco delle scuole di ogni ordine e grado nel comune capoluogo, e d'accordo con le due società, la Lega B rinvia a data da destinarsi la gara di Primavera 2 fra Cremonese e Brescia in programma al centro sportivo Arvedi oggi, sabato22 febbraio, alle ore 14,30", spiega la Lega B nel comunicato.

(ANSA).