Conte: Lautaro distratto da Messi? No, è concentrato

(ANSA) - MILANO, 22 FEB - "Lautaro distratto dalle parole di Messi? Assolutamente no, è un ragazzo serio e concentrato. Sta facendo bene e deve continuare così". Antonio Conte alla vigilia della sfida contro la Sampdoria a San Siro torna a parlare delle voci di mercato sull'attaccante argentino, nel mirino del Barcellona, e sul recedente rendimento del giocatore. "Ha margini di crescita notevoli, ha solo 22 anni e rispetto alla passata stagione è cresciuto in maniera impressionante. E' serio. Si impegna e lavora", assicura l'allenatore. Ora l'Inter deve tornare a vincere in campionato per tenere viva la corsa scudetto. "Dobbiamo fare nostro percorso - spiega Conte - fatto di ostacoli e cadute, come nella vita ma dobbiamo avere sempre la forza di guardare avanti, senza ansie particolari". (ANSA).