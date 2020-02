Poesia, danza e canto in 'Galà'

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Poesia, danza e canto: "Galà" è uno spettacolo che fonde armoniosamente tre arti in evento unico, a partire dai versi di Anna Del Freo, giornalista e poetessa. La performance, a cura di Motus Vitae Academy, va in scena domani, alle 21, al teatro Osoppo di Milano. Le poesie , inedite e tratte dalla raccolta 'Indaco', sono molto visive, tele su cui le pennellate sono tracciate dalle parole e che richiamano le stagioni dell'anno e della vita, gli elementi naturali, la città, il mare e hanno una cifra artistica molto riconoscibile, mai banale, che molto si presta al connubio con la danza e le canzoni. Protagonisti, per la regia e le coreografie di Elena Gigliucci, l'attrice e doppiatrice Dania Cericola, che darà voce ai versi, la cantante Nicole Daniel e le danzatrici di Motus Vitae Academy. Il ricavato di 'Galà' sarà interamente devoluto all'associazione milanese 'Non solo Bimbi' che assicura ospitalità diurna e sostegno a bambini molto piccoli con genitori in difficoltà economiche.(ANSA).