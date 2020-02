Coronavirus: un contagiato in Lombardia

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - Un trentottenne ricoverato in terapia intensiva all'ospedale di Codogno (Lodi) è risultato positivo al Coronavirus. L'uomo è in prognosi riservata in gravi condizioni, con insufficienza respiratoria. Sarebbe andato a cena con un amico che tornava dalla Cina. Entrambi sono contagiati. "Le persone che sono state a contatto con il paziente - ha spiegato l'assessore al Welfare Giulio Gallera - sono in fase di individuazione e sottoposte a controlli specifici e alle misure necessarie".

Altre due persone avrebbero contratto il coronavirus in Lombardia: si tratta della moglie del 38enne ricoverato all'ospedale di Codogno e di una terza persona che si è presentata spontaneamente in un ospedale con sintomi di polmonite e che avrebbe avuto dei contatti con il 38/enne. E' quanto apprende l'ANSA.

"Si comunica a tutta la cittadinanza che è in corso una riunione straordinaria permanente in Regione Lombardia in cui sono convocati il sindaco di Castiglione d'Adda (Lodi), Costantino Pesatori, e di Codogno (Lodi), Francesco Passerini, al fine di fornire le indicazioni ritenute più opportune". Lo ha comunicato in una nota stampa il comune di Castiglione (Lodi).

"A oggi abbiamo un numero cospicuo di persone su cui stiamo intervenendo, a oggi circa 250 persone sono in isolamento e a cui faremo il tampone". Lo ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera.