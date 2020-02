Treno deragliato, altri 11 indagati

(ANSA) - LODI, 20 FEB - "Nell'ambito dell'inchiesta abbiamo altri 12 indagati". Lo ha detto stasera il procuratore della Repubblica di Lodi in riferimento all'incidente del Frecciarossa 1000 che il 6 febbraio scorso è deragliato a Ospedaletto Lodigiano provocando la morte di due macchinisti. Il numero degli indagati sale così a 18 dopo i 5 addetti alla manutenzione di Rfi, l'ad di Alstom Ferroviaria Michele Viale e l'azienda Rfi per l'ipotesi di responsabilità amministrativa.

"Gli indagati sono in parte dipendenti della società che gestisce la rete ferroviaria e in parte di quella che risulta aver prodotto il pezzo risultato, all'apparenza, difettoso" ha spiegato il procuratore della Repubblica Domenico Chiaro.E' ora iscritta nel registro degli indagati anche l'azienda Alstom e non solo l'ad, ovvero la società che ha prodotto l'attuatore numero 5, quello avrebbe fatto deragliare il convoglio. A oggi, quindi, per il deragliamento del treno risultano indagate 18 persone e 2 società.