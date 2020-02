Vino troppo caro, rissa in un ristorante

(ANSA) - PAVIA, 19 FEB - Il prezzo del vino, considerato troppo caro da una comitiva di dieci persone in un agriturismo di Borgo Priolo (Pavia), in Oltrepò Pavese, ha scatenato una rissa nella quale sono rimaste ferite due persone.

I clienti si sono lamentati dopo aver visto il conto, contestando in particolare la cifra indicata per il vino. Dalle parole si è presto passati ai fatti e ad avere la peggio sono stati la madre del titolare (una donna di 72 anni che ha riportato ferite guaribili in 30 giorni) e un agente di polizia che si trovava casualmente nel locale: intervenuto per cercare di riportare la calma, è stato colpito con un pugno e guarirà in cinque giorni. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 per soccorrere i feriti. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte delle forze dell'ordine.