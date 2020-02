Uccise moglie e un bimbo, si suicida

(ANSA) - PAVIA, 19 FEB - Stava scontando una condanna a 20 anni per un duplice delitto commesso due anni fa a Cremona: il 24 gennaio 2018 Wu Yongqin, cinese di 54 anni, aveva ucciso a colpi di mannaia sua moglie Chen Aizhu, di 46 anni, e un bambino di soli 3 anni, figlio di amici, che la donna accudiva come baby-sitter. Il 54enne si è tolto la vita nel carcere di Torre del Gallo, a Pavia, nel quale si trovava attualmente recluso.

L'uomo si è suicidato domenica 16 febbraio, impiccandosi nella sua cella.

Il suo corpo senza vita è stato ritrovato dagli agenti della polizia penitenziaria. La direzione della casa circondariale ha comunicato la notizia all'avvocato dell'uomo. Il duplice omicidio era avvenuto nella casa del 54enne cinese, in via Fatebenefratelli a Cremona. Wu Yongqin era stato processato il 14 marzo dello scorso anno con rito abbreviato e condannato a 20 anni di reclusione.