Sequestro 610mila sacchetti non a norma

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - La Polizia locale di Milano ha sequestrato 610 mila sacchetti di plastica non a norma nel corso di una operazione partita da un controllo al mercato settimanale di via Marco Aurelio. Il trasgressore, un cittadino di origine marocchina di 24 anni, è stato sanzionato per 18.400 euro per aver immesso in commercio sacchetti privi dei requisiti di compostabilità, biodegradabilità e riutilizzabilità e per aver svolto attività commerciale senza autorizzazione. Dopo aver assistito, infatti, alla vendita di sacchetti agli operatori del mercato, gli agenti hanno identificato la persona che li stava cedendo e controllato il furgone che utilizzava per il trasporto e la distribuzione, all'interno del quale è stata rinvenuta una prima tranche di circa 70 mila borse senza etichettatura e loghi che ne indicassero requisiti di legge, denominazione e sede del produttore.