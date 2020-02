Champions: Celades "Atalanta è bomba da disinnescare"

(ANSA) - MILANO, 18 FEB - "L'Atalanta è una bomba offensiva.

Cercheremo di utilizzare le nostre armi a disposizione per disinnescarla. E' la squadra che ha fatto più gol in Serie A, la loro stagione è impressionante, è una squadra disinibita che scende in campo per divertirsi". Il tecnico del Valencia, Albert Celades, ammette di avere preoccupazioni per gli ottavi di Champions contro l'Atalanta, con la gara d'andata in programma domani sera a San Siro. Celades non potrà contare sull'ex giocatore della Roma Alessandro Florenzi, rimasto a Valencia con la varicella: "E' un peccato, si è adattato molto rapidamente.

E' un giocatore solido che ci dà tanta esperienza e qualità. Le tante assenze? Ci siamo ormai abituati". (ANSA).