GdF scopre ditta con operai solo in nero

(ANSA) - COMO, 17 FEB - La Guardia di Finanza di Menaggio (Como) ha scoperto in un cantiere edile nel Comune di Alta Valle Intelvi cinque operai impegnati nella ristrutturazione di un'abitazione, tutti sprovvisti di contratto di lavoro e di copertura assicurativa e previdenziale. Gli operai lavoravano per conto di un'impresa edile gestita da un cittadino bulgaro e, dalle loro dichiarazioni e dagli accertamenti svolti, è risultato che l'intero staff dell'impresa lavorava in nero. La Finanza ha diffidato il titolare dell'impresa a regolarizzare le posizioni contrattuali dei dipendenti, contestando violazioni per un importo di 1.800 euro per ogni singolo lavoratore, mentre l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Como ha provveduto all'immediata sospensione dell'attività imprenditoriale comminando, al datore di lavoro, un'ulteriore sanzione amministrativa di 2.000 euro.