Pioli contro challenge, tecnici accettino decisioni

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - "Non sono d'accordo, non mi piace.

L'allenatore fa allenatore e l'arbitro fa l'arbitro". Stefano Pioli si aggiunge al partito degli allenatori contrari all'ipotesi di dare alle squadre un 'challenge', ovvero la chiamata all'on field review della Var. "Ho sempre detto che l'aiuto della tecnologia può permettere agli arbitri di dirigere le partite con maggiore serenità, e questa cosa non l'ho vista nelle ultime situazioni, senza entrare negli episodi - ha aggiunto il tecnico rossonero -. Ma e' giusto che gli arbitri facciano gli arbitri e che e noi allenatori dobbiamo accettare le decisioni". (ANSA).