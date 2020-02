Incidenti stradali: 4 feriti in A/4

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Un grave incidente stradale si è verificato questo pomeriggio sull'autostrada A/4 in direzione di Venezia. Un uomo è stato trasportato in arresto cardiaco, con l'elisoccorso, all'ospedale San Gerardo di Monza. Altre tre persone sono rimaste ferite ma non si troverebbero in pericolo di vita.

E' accaduto poco dopo le 15 tra la barriera di Milano-Est e l'intersezione con la Tangenziale est, nello scontro tra due auto. Il ferito più grave è un uomo di 30 anni, mentre gli altri sono due donne e un uomo. Sulla Milano-Brescia si sono formati svariati chilometri di coda, così come in direzione di Torino, a causa della carreggiata opposta impegnata per i soccorsi.