Grave donna schiacciata da cavallo

(ANSA) - BERGAMO, 16 FEB - Una donna di 46 anni è rimasta gravemente ferita oggi pomeriggio in un maneggio di Romano di Lombardia (Bergamo), dove esser stata schiacciata dal cavallo che stava cavalcando e che le è finito addosso cadendo perché imbizzarrito. La quarantaseienne è stata trasferita dal 118 con l'elisoccorso agli Spedali Civili di Brescia in prognosi riservata. Al maneggio - aperto da pochi mesi e non ancora al pubblico - sono poi intervenuti anche i carabinieri.