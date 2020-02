Champions: torna in campo con Atletico Madrid-Liverpool

(ANSA) - ROMA, 16 FEB - La Champions League è pronta a ripartire con il primo pacchetto di partite valide come andata degli ottavi di finale. Si comincerà martedì 18 febbraio con la supersfida fra i campioni in carica del Liverpool, inarrestabili in campionato, che andranno a far visita all'Atletico Madrid: nel Wanda Metropolitano arbitrerà il polacco Szymon Marciniak.

L'altro match, sempre martedì alle 21, opporrà il Borussia Dortmund al Paris Saint-Germain nel Signal Iduna Park. Il confronto è stato affidato dall'Uefa allo spagnolo Antonio Mateu Lahoz. Mercoledì 19 febbraio scenderanno in campo Tottenham-Lipsia e la prima delle tre italiane., l'Atalanta, che ospiterà il Valencia. (ANSA).