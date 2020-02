Calcio: Fonseca, problemi Roma non sono fisici ma mentali

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - "In questo momento è importante lavorare sulla testa dei giocatori. Non è facile giocare qui, l'Atalanta crea molte occasioni. Abbiamo fatto una buona partita dal punto di vista strategico e difensivo, e in queste ultime due gare abbiamo corso con più intensità: non è un problema fisico ma mentale". Intervistato da Dazn nel dopopartita di Atalanta-Roma, il tecnico dei giallorossi Paulo Fonseca cerca di spiegare cos'è che non va nella sua squadra. "Dobbiamo credere di poter tornare da questo momento - dice ancora - ma è difficile spiegare i gol presi: siamo in un momento in cui è sempre gol. Nelle ultime tre partite abbiamo preso tre gol da angolo. E' difficile spiegare con questa prestazione Quando abbiamo preso il primo la squadra è stata in un momento difficile, ma non posso dire niente dell'atteggiamento o sul coraggio." Ma questa sconfitta può compromettere il cammino per la Champions? ""Mancano ancora 14 partite, io credo che sia possibile rimediare, anche se è difficile - risponde Fonseca -.

In questo campionato tutte le squadre perdono tanti punti, è un torneo molto equilibrato". (ANSA).