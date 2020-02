Cade da impalcatura, grave muratore

(ANSA) - MANTOVA, 15 FEB - Un muratore di 50 anni è precipitato da un'impalcatura all'interno di un cantiere a Guidizzolo, dove stava lavorando alla costruzione di una casa.

L'uomo, caduto da un'altezza di circa tre metri, ha riportato gravi traumi in molte parti del corpo. Soccorso da un collega con cui stava lavorando è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cremona. Le sue condizioni sarebbero molto gravi. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso del 118 e i carabinieri, anche i tecnici del servizio prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro dell'Ats Val Padana per ricostruire la dinamica dell'incidente.