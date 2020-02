B.L.U.E. musical comico improvvisato con Cabello

(ANSA) - ROMA, 15 FEB - Lunedì 17 febbraio arriva al Teatro Nazionale di Milano B.L.U.E., il musical comico completamente improvvisato che sta rivoluzionando il genere in Italia. In linea con lo spirito del tempo dove il digitale la fa da padrone, arriva un musical interattivo in cui è lo stesso pubblico a decidere che cosa vuol vedere. Uno show dal vivo democratico e da ridere dove lo spettatore viene coinvolto per il luogo (un paese sovranista o progressista) o il periodo storico (passato, presente o futuro) in cui ambientare la storia. Per il pubblico sarà come avere un personalissimo telecomando ed essere in una puntata interattiva di "Black Mirror" su Netflix. Tutto può succedere sul palco di B.L.U.E.: ad ogni appuntamento del tour teatrale ci sarà, infatti, un ospite speciale che senza alcun copione dovrà cimentarsi nella difficile arte dell'improvvisazione e a Milano toccherà a Victoria Cabello mettersi in gioco sul palco de I Bugiardini. Ad ascoltare ed esaudire le richieste degli spettatori ci saranno i Bugiardini, una delle compagnie di improvvisazione più famose d'Italia, di cui fanno parte Francesco Lancia, per anni autore principe del Trio Medusa, e Fabrizio Lobello, ideatore e direttore artistico di B.L.U.E. Così B.L.U.E. cambia titolo ogni volta. E cambiano, ogni volta, testi, scenografia, musiche sulla base delle richieste della platea. A comandare, infatti, non è la compagnia sul palcoscenico, ma il pubblico in platea.

Ecco perché è uno spettacolo unico. Anzi, una "manita" di spettacoli unici che vi faranno vivere le atmosfere di Broadway.

A ogni tappa, partendo dal titolo, gli attori e i musicisti daranno vita a uno show improvvisato: un'esperienza irripetibile e immersiva che romperà qualsiasi barriera tra artisti e spettatori. Un musical letteralmente mai visto prima e che non si vedrà mai più. B.L.U.E. sarà il 17 al Teatro Nazionale di Milano, il 18 al Teatro Dehon di Bologna; ad aprile sarà al Teatro Auditorium Santa Chiara di Trento, il 4 al Teatro Nuovo di Verona e, infine, all'Auditorium Parco della Musica a Roma.

I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it, per la data di Bologna su vivaticket.it e per quella di Verona su www.geticket.it (ANSA).