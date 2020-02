Sciolto Consiglio comunale di Cuggiono

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Il prefetto di Milano, Renato Saccone, a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia nei confronti del sindaco di Cuggiono - firmata da sette consiglieri sui dodici assegnati e approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti - ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Cuggiono, in provincia di Milano.

Il prefetto ha anche disposto la nomina del vice Prefetto Lucia Falcomatà a commissario per la gestione provvisoria dell'Ente. I provvedimenti sono stati presi in base al "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Contestualmente è stata avviata la procedura per lo scioglimento del Consiglio.