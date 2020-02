Portalettere aggredita dai cani

(ANSA) - MANTOVA, 14 FEB - Una portalettere è stata aggredita da un cane di grossa taglia, un pitbull, che aveva eluso la sorveglianza del proprietario. Il fatto è avvenuto oggi pomeriggio a Villa Poma, nel Comune di Borgo Mantovano.

La donna, 45 anni, è stata presa a morsi dal cane mentre stava consegnando la posta in una casa vicina a quella da dove l'animale era fuggito. I morsi le hanno procurato gravi lesioni alle braccia, alle gambe e alle caviglie.

La donna è stata trasportata in eliambulanza agli Spedali civili di Brescia ma non è in pericolo di vita.