Milano-Cortina: Fontana, soddisfatto per approvazione legge

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Sono soddisfatto dell'approvazione della legge olimpica, perché è un altro passo avanti che abbiamo compiuto, adesso si dovrà cercare in sede di conversione parlamentare di fare qualche aggiunta soprattutto per rendere più snelle le procedure, è un passo fondamentale". Lo ha detto il governatore lombardo Attilio Fontana, a margine della inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar della Lombardia, a Milano. "Ora bisogna fare le opere - ha aggiunto - è un aspetto che non possiamo e non dobbiamo rinviare". E ancora: "Non dobbiamo permettere che i tempi stringano, dobbiamo lavorare per anticipare i tempi e arrivare alla conclusione senza fiatone".

Fontana ha sottolineato poi che "l'aspetto economico finanziario ci preoccupa di meno, il nuovo amministratore delegato ha già iniziato a fare i conti e a parlare con gli sponsor. Questo aspetto va bene". (ANSA).