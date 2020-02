Galliani "rigore Juve come gol Muntari?Non esageriamo"

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Il rigore dato ieri alla Juve come il gol di Muntari? Non esageriamo. Un rigore dato o non dato è una cosa che ci può stare, il gol di Muntari è stato qualcosa al di là del bene o del male". Lo ha detto l'amministratore delegato del Monza Adriano Galliani, commentando il rigore concesso ieri alla Juventus nella gara di Coppa Italia contro il Milan. "Stiamo parlando di sociale, di cose nobili, quello che ho fatto ieri sera lasciamo perdere - ha aggiunto a margine della presentazione dell'iniziativa "Insieme per vincere" con Kia e l'Ospedale di Desio -. Matri? È un ragazzo fantastico, si è allenato qui perché è amico mio e di Brocchi, ma non lo tessereremo perché abbiamo un reparto offensivo ricchissimo e siamo coperti". (ANSA).