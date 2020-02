Covivio: interessati bando Porta Romana

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - "Siamo assolutamente interessati al bando per l'ex scalo ferroviario di Porta Romana a Milano". La conferma che Covivio sia tra i gruppi che puntano a lavorare alla zona dove avrà sede il villaggio olimpico per i Giochi invernali del 2026 Milano-Cortina è arrivata dall'amministratore delegato, Alexei Dal Pastro, in collegamento con la sede di Milano per la presentazione dei risultati societari 2019.

"Per noi lo sviluppo è uno dei pilastri strategici - ha sottolineato e abbiamo un team locale molto forte. Si tratta inoltre di un'area su cui siamo già presenti col progetto Symbiosis - ha aggiunto - che avanza a ritmi serrati e che contiamo di completare entro metà 2023". Per il bando, uscito lo scorso 31 gennaio, "lavoriamo a un dossier e potenzialmente anche alla costruzione di una squadra, dal momento che ci sono differenti possibilità di destinazione d'uso".