Coppa Italia: 1 turno a Ibra, Hernandez e Castillejo

(ANSA) - ROMA, 14 FEB - Come previsto, il Giudice Sportivo Alessandro Zampone ha squalificato per un turno, in relazione alle semifinali di andata della Coppa Italia, i tre milanisti Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernandez. Quest'ultimo era stato espulso, per doppia ammonizione, nel corso del match di ieri contro la Juventus, mentre gli altri due erano diffidati e, sempre ieri a San Siro, hanno ricevuto un 'giallo'. Così i rossoneri di Pioli avranno tre assenze pesanti nella semifinale di ritorno contro i bianconeri all'Allianz Stadium. (ANSA).