Calcio: Atalanta; Gasperini, Var da panchina? caciara

"Se ce lo concedono, questo Var a chiamata, ne farò uso come gli altri, ma sono contrario. Mi sembra una caciara, ci sono già interruzioni lunghe: cosa fanno, mettono a disposizione una moviola per ogni panchina?". Alla vigilia della partita con la Roma, l'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini dice la sua sull'annunciato sì della Figc al "challenge", ovvero alla chiamata dell'on field review sui singoli episodi da moviola da parte delle due squadre. "Gli arbitri sono già tanti, come è possibile che non vadano a vedersi da soli tutti gli episodi? - osserva il tecnico nerazzurro -. Si mettano d'accordo, la questione si può risolvere semplicemente. Se io sono a 70 metri cosa posso vedere? Mi pare che qui si aggiungano sempre cose inutili nel pentolone, a parte lo spezzettamento del gioco".

