Treno deragliato: lavori per piattaforma

(ANSA) - LODI, 13 FEB - Grandi movimenti, stamattina, soprattutto nella parte di area che è stata dissequestrata ieri sera dalla Procura di Lodi a Ospedaletto Lodigiano, dove giovedì scorso è deragliato un Frecciarossa 1000.

Dopo l'arrivo dei periti della procura per eseguire nuovi accertamenti in zona, ora si sta scavando per arrivare a creare una piattaforma in cemento, come anticipato nei giorni scorsi, che dovrà garantire il lavoro in sicurezza delle gru che dovranno rimuovere i vagoni del treno dai binari.

Il convoglio sembra destinato a essere trasportato, una volta tolto dai binari dell'Alta Velocità, nel deposito Rfi di Ancona.