Giudici, no affidamento per Magnani

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - L'entità della pena residua era compatibile con la concessione della misura alternativa alla detenzione, la relazione del carcere era positiva e il sostituto pg Nicola Balice aveva dato parere favorevole. Non può uscire, però, per andare in affidamento in prova, Andrea Magnani, arrestato nel 2015 e condannato a 8 anni e 9 mesi per le aggressioni con l'acido a Milano come complice della coppia Alexander Boettcher-Martina Levato. Lo ha deciso, come apprende l'ANSA, il Tribunale di Sorveglianza di Milano.