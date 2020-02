'Milano città mondo#' dedicato a donne

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - È alle donne che hanno reso e rendono grande Milano con i loro talenti, il loro ingegno e il loro sguardo che sarà dedicato il quinto focus del progetto "Milano Città Mondo#", un appuntamento annuale dedicato alle numerose comunità internazionali presenti in città a cura del Mudec e dell'Ufficio Reti e Cooperazione Culturale del Comune di Milano, con la collaborazione delle associazioni internazionali che abitano la città. Dopo Eritrea/Etiopia, Cina, Egitto e Perù, quest'anno il quinto focus coinvolge le donne del mondo a Milano, così come ha fortemente voluto il Comune nell'ambito del palinsesto 2020 "I talenti delle donne". Afrodiscendenti, cittadine di origine asiatica, donne arabe e dell'Europa orientale o dell'America Latina si confrontano e si raccontano in prima persona attraverso il cinema, la letteratura, la poesia, la musica, la cucina, la danza, la cultura giovanile offrendo nuovi sguardi plurali e multiculturali sulla città. Si parte giovedì 13 febbraio, con l'inaugurazione alle 18:30 al MUDEC.