Coppa Italia: Inter-Napoli, Conte con Lukaku-Lautaro

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Antonio Conte non fa calcoli, non pensa alla Lazio domenica e contro il Napoli nella semifinale di andata di Coppa Italia schiera Lukaku e Lautaro Martinez, che torna dopo le due giornate di squalifica in campionato. Assente dai titolari invece Eriksen, a centrocampo si rivede di nuovo la coppia Sensi-Barella con Brozovic e Biraghi e Moses sulle fasce.

Spazio dunque all'Inter titolare nonostante lo scontro scudetto di domenica. In panchina, come alternativa in attacco, c'è solo Sanchez visto l'infortunio di Esposito che ha rimediato un'elongazione al retto femorale destro.

Gennaro Gattuso, che deve riscattarsi dopo la sconfitta contro il Lecce, lascia in panchina Lorenzo Insigne e Milik e sceglie Eljif Elmas con Dries Mertens. Centrocampo del Napoli con Allan, Diego Demme e Fabian Ruiz. In difesa torna Manolas con Maksimovic, mentre Koulibaly resta in panchina. In porta Ospina. (ANSA).