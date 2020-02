Calcio: Biglia ancora ko, distorsione al ginocchio destro

(ANSA) - MILANO, 12 FEB - Nuovo infortunio per Lucas Biglia.

Il centrocampista del Milan nell'allenamento odierno ha riportato la distorsione del ginocchio destro con interessamento del collaterale mediale. I tempi di recupero dell'argentino, apprende l'ANSA, saranno da valutare nei prossimi giorni e saranno di almeno due/tre settimane. Pioli per il prossimo mese dovrà anche rinunciare a Krunic per la frattura da stress al piede destro e potrà quindi compiere scelte molto limitate in mezzo al campo. Per Biglia, appena 7 presenze in campionato, si tratta del terzo infortunio da inizio stagione. (ANSA).