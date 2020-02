AirItaly, 14/2 sit-in e vertice Cagliari

(ANSA) - OLBIA, 12 FEB - I lavoratori di Air Italy chiedono udienza alla politica regionale dopo la messa in liquidazione della compagnia aerea. L'ha deciso l'assemblea spontanea dei dipendenti, riuniti nell'hangar dell'aeroporto di Olbia insieme a Cgil, Cisl, Uil, Ugl, Cobas e Usb. Venerdì 14 ci sarà a Cagliari un incontro con i consiglieri regionali e probabilmente verrà organizzata una manifestazione in contemporanea davanti al palazzo del Consiglio. Alla Giunta Solinas è stato chiesto, invece, che si presenti a Olbia martedì prossimo, 18 febbraio, per incontrare i lavoratori e i sindacati in occasione di una nuova assemblea. Rilanciato l'appello alle Regioni Sardegna e Lombardia: "Convincano l'assemblea dei soci di Air Italy e i liquidatori a fare un passo indietro". Intanto le segreterie territoriali del comparto hanno ricevuto dai competenti uffici ministeriali una convocazione per mercoledì 19 febbraio a Malpensa per un incontro cui sono stati invitati anche i rappresentanti di Air Italy.