Un Galliani anche nel Forest, è il nipote di Adriano

(ANSA) - ROMA, FEB 11 - C'è un Galliani oltre la Manica che corre dietro a un pallone. Si chiama Adrian, fa il centrocampista ed è nipote del più celebre Adriano, storico ad del Milan nell'epoca della gestione Berlusconi e oggi dirigente del Monza.

Il giovane Adrian compirà 19 anni ad aprile ed è stato ingaggiato dal Nottingham Forest - club di II Divisione - dopo essere cresciuto nel Reading e avere affrontato un apprendistato nell'accademia del Watford Fc della Premier League.

Galliani jr. ha rappresentato Milan e l'IMG Academy USA e adesso verrà aggregato nell'academy (la squadra Under 23) del Forest, dopo aver firmato il primo contratto da calciatore professionista fino alla fine della stagione 2020/21, come comunica lo stesso club inglese in una nota pubblicata sul sito ufficiale. (ANSA).