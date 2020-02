Turismo: Lgbtq mercato da 200 mld di dollari, 2,7 in Italia

(ANSA) - MILANO, 11 FEB - Un mercato che nel mondo vale 200 miliardi di dollari, solo 2,7 dei quali spesi in Italia che nonostante sia tra le mete più desiderate scende di classifica al momento di concretizzare il viaggio. La comunità LgbtQ (Lesbian, gay, bisexual, transgender and queer) ha presentato alla Bit (FieraMilanoCity 9/11 febbraio) trend e aspettative lanciando la convention mondiale che dopo tanti anni si svolge fuori dagli Usa. Ad aggiudicarsi la sede Milano, dove dal 6 al 9 maggio arriveranno almeno 700 delegati. "Non è stato facile trovare la location giusta - ha detto Alessio Virgili, presidente del comitsato promotore della convention - ma poi grazie a Comune, Fiera e Enit siamo riusciti a presentare una candidatura di alto livello". Milano ha messo a disposizione tutto il Castello Sforzesco per l'evento di apertura il 7 maggio, mentre la sede dove si svolgeranno la maggior parte delle sessioni formative e degli incontri sarà l'Hotel Luna, vicino a Fiera Milano-Rho. (ANSA).